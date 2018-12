Hanoi, 19 décembre (VNA) - Une délégation du Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP) , dirigée par son président U Than Htay, effectue une visite du 17 au 22 décembre au Vietnam.

Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (droite) et le président du Parti de l'union, de la solidarité et du développement U Than Htay. Photo : VNA

La délégation a été reçue le 18 décembre à Hanoi par Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Lors de la rencontre, U Than Htay a informé son hôte des résultats de l’entretien entre entre les délégations de l'USPP et du PCV. Il a félicité le peuple vietnamien pour les acquis obtenus en matière de développement socio-économique au cours du processus de Renouveau.



Il s’est également réjoui du bon développement des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, soulignant que l’USDP ferait tout son possible pour continuer à renforcer les relations bilatérales, notamment en soutenant les activités commerciales et les investissements des entreprises vietnamiennes au Myanmar.



M. Tran Quoc Vuong a estimé que la visite de la délégation de l’USDP au Vietnam aurait lieu au bon moment après la mise en place d'un partenariat de coopération intégrale entre les deux pays lors de la visite du secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen PhuTrong au Myanmar en août 2017. Il s'est dit convaincu qu'elle contribuerait pratiquement à favoriser l’amitié entre les deux Partis et les deux États.



Il a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les délégations des deux Partis, ainsi que les orientations et les mesures visant à renforcer les relations entre le PCV et l’USDP dans les années à venir.



Le Vietnam et le Myanmar partagent de nombreuses similitudes et entretiennent des relations durables, c’est pourquoi ils devraient continuer à renforcer la coopération et le partage d'expériences dans la construction et le développement nationaux, en particulier dans le développement économique, a-t-il déclaré.



Il a exprimé l'espoir que l’USDP contribuerait activement au renforcement du partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et le Myanmar.



Un peu plus tôt, la délégation du PCV dirigée par Hoang Binh Quan, membre du Comité central (CC) du PCV et président de la commission des relations extérieures du CC du PCV, avait eu de l’entretien avec celles de l'USDP.



Les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis respectifs et du développement socio-économique de leurs pays; ont discuté de mesures visant à renforcer les relations entre les deux Partis et les deux États à l'avenir; et partagé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Hoang Binh Quan a déclaré que le PCV était prêt à partager son expérience avec l’USDP dans des domaines tels que la construction de Partis, la formation des cadres et l'élaboration de stratégies et de politiques de développement socio-économique et à renforcer la coordination dans les forums multilatéraux des partis politiques.



Le président de l'USDP, U Than Htay, a affirmé que le Myanmar collaborerait avec le Vietnam pour forger des liens entre les deux parties, contribuant ainsi à développer les relations de ces pays de manière intensive et efficace, et dans l'esprit du partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et le Myanmar, et pour les intérêts des deux peuples des deux pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Cela contribue également de manière pratique à la construction d'une communauté unie et forte de l'ASEAN, a-t-il déclaré. –VNA