Une danse avec des chapeaux coniques. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Après 2 ans d’interruption en raison de l'épidémie de Covid-19, le week-end dernier, dans la capitale slovaque Bratislava, s'est tenue la "Journée des cultures d'Asie 2022", sous la coordination des ambassades du Vietnam, du Japon, d’Indonésie, de Chine et des autorités de Bratislava.



Étaient présents à cet événement des représentants de la mairie de Bratislava, des ambassades de France, d'Irlande, du Brésil, de la communauté vietnamienne en Slovaquie et de la population du pays hôte.



Organisée pour la 4e fois à Bratislava, cette fête a permis au peuple slovaque de mieux comprendre les cultures uniques et diversifiées des pays asiatiques, dont celle du Vietnam.



Les ambassadeurs du Vietnam, du Japon, de l'Indonésie et de la Chine ont affirmé qu'ils attachaient toujours une grande importance à la coopération avec la Slovaquie ainsi qu'à celle entre les pays asiatiques, contribuant à établir l’image d'une Asie amicale, hospitalière et partenaire fiable de la Slovaquie.



Lors de la cérémonie, Pavol Demes, ancien ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, a affirmé que son pays accordait la priorité au développement de ses relations avec les pays asiatiques, dont le Vietnam, en particulier dans le contexte où la Slovaquie était confrontée à de nombreux défis comme une forte inflation conduisant une flambée du prix de l'énergie et de l'alimentation. Il a déclaré penser que la coopération avec l'Asie ouvrirait une nouvelle direction pour la Slovaquie dans les temps à venir.



Lubica Hutka, chargée de la culture à la mairie de Bratislava, a déclaré que les Asiatiques avaient un rôle de plus en plus important en contribuant de manière significative au processus de construction et de développement socio-économique de sa ville, et font partie intégrante de la ville.



Dans le cadre de l’évènement, diverses performances artistiques et plats typiques des pays présents ont été présentés. Le Vietnam y a mis à l'honneur sa musique, ses costumes traditionnels et ses plats emblématiques.-CPV/VNA