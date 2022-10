Photo d'imllustration. Source: VNA

Pretoria (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a présenté aux amis internationaux l’histoire et la tradition culturelle du pays, lors de la Foire diplomatique 2022 tenue le 22 octobre à Pretoria.



Les participants à l’événement annuel organisé par le ministère sud-africain de la Coopération et des relations internationales étaient ravis de voir des produits artisanaux, de l'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne), de porter des chapeaux coniques.



Ils ont également l’occasion de déguster le «nem», l’un des plats les plus connus de la cuisine vietnamienne et le café vietnamien.



La Foire diplomatique d'Afrique du Sud 2022 a réuni 60 missions diplomatiques et organisations internationales, y compris des agences onusiennes. –VNA