Hanoi (VNA) – Il y a plus de 100 ans, en 1909, un érudit français M. Vinet a découvert à Dam Muoi, Sa Huynh, au district de Duc Pho, dans la province de Quang Ngai, des jarres funéraires enterrées sous les dunes de sable au bord de la mer.

Fosse d’excavation - la culture de Sa Huynh. Photo : MNHV

Vase en céramique. Photo : MNHV

Les objets d'accompagnement sont des artefacts en céramique, outils en fer, bijoux en verre et en agate, etc. Les propriétaires de ces jarres sont les habitants vivant en bordure de la mer, après la mort, ils sont incinérés et leur cendre sont enterrés dans les jarres funéraires et enfouis au bord de la mer, au district de Duc Pho à ce jour.

Le nom de la culture de Sa Huynh a commencé à partir de cette découverte intéressante. Quelques décennies plus tard, cette culture est étudiée par des archéologues de l’Occident. Ils pensent que la culture de Sa Huynh date de l’âge du bronze tardif à l’âge du fer, il y a environ 2000 ans.



En 1975, lors que notre pays est complètement réunifié, les archéologues vietnamiens sont rentrés à Sa Huynh, avec plusieurs enquêtes, explorations, et fouilles archéologiques, de nombreuses découvertes intéressantes. À partir des résultats d’excavation à Binh Chau et à Long Thanh- les deux sites d’habitation du peuple de la Protohistoire, il ont trouvé que la culture de Sa Huynh est développée à partir de ces deux sites, et daté d’environ 3000-3500 ans avant notre ère.

Boucle d’oreille à trois pointes. Photo : MNHV Parure d’oreille en néphrite en forme d’animal bicéphale. Photo : MNHV



L’espace de répartition de la culture de Sa Huynh s’est également élargi avec plus de 80 sites localisés sur la carte archéologique, y compris les provinces du Nord et de la Côte centrale du Sud et s’étendant aux provinces des hauts plateaux, non seulement les provinces dans la côte centrale du Vietnam, cela prouve le caractère indigène de cette culture.

À travers des objets trouvés dans les fouilles aux différents sites, les archéologues trouvent que la culture de Sa Huynh a fait un échange avec celle de Dong Son au Nord à travers des artefacts en bronze, en céramique et des bijoux. Et Ils reconnnaissent également l’interraction entre cette culture avec la culture d’Oc Eo au Sud et d’autres cultures dans la région d’Asie du Sud-Est et dans le monde, y compris la Chine et l’Inde.



Récemment, dans la capitale de Tra Kieu du royaume de Champa, les archéologues ont également découvert les couches culturelles de Sa Huynh en dessous celles du Champa, et depuis lors, ils affirment que le Champa s’était succédé du Sa Huynh et était développé sur la base des couches de matériaux de cette culture.