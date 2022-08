Le "banh mi", plat très populaire au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été nommé parmi les 10 premiers pays du monde avec la meilleure nourriture, selon les lecteurs du magazine de voyage The Travel (Canada).

Selon les détails donnés par le site Web de voyage, les produits aquatiques restent un aliment populaire dans le pays en raison du nombre élevé de villages de pêcheurs. Cependant, le pays propose un large éventail de cuisines outre les produits aquatiques pour le plaisir des visiteurs.

"Comme dans de nombreux pays asiatiques, les soupes de nouilles sont populaires au Vietnam. C'est un excellent endroit pour commencer une exploration alimentaire", a déclaré The Travel.

Le site web suggère aux clients d'essayer d'abord le pho, le plat national du pays, composé d'herbes, de nouilles et de poulet ou de bœuf.

Les voyageurs gastronomes peuvent aussi procéder à la dégustation de collations telles que des rouleaux de printemps et du banh my, un type de baguette vietnamienne. "Il existe différents types de plats à base de riz à essayer également et alors que certains se composent de poulet, d'autres se composent de bœuf ou de porc", a conclu le site web.

La Thaïlande et les Philippines sont les deux autres pays d'Asie du Sud-Est figurant dans la liste. Les sept autres pays sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Mexique, l'Espagne et l'Inde. - VNA