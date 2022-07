Cérémonie de remise du matériel médical soutenu par Oman. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 4 juillet, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a reçu du matériel médical soutenu par le Sultanat d'Oman.



L’ambassadeur d’Oman au Vietnam, Saleh Mohamed Ahmed Al-Suqri, et le directeur général de l’Organisation caritative d'Oman, Mohammed Hamoud Said Al-Zahli, ont remis à la partie vietnamienne deux ambulances, deux ventilateurs, 20.000 masques, 8.000 oxymètre de pouls, 8.000 vêtements de protection, 8.000 thermomètres électroniques et 2.000 gants en latex.



Selon Mohammed Hamoud Said Al-Zahli, il s’agit du matériel médical soutenu par son pays pour la réponse au COVID-19 au Vietnam. Le don constitue également une illustration de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.



La présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Bui Thi Hoa, a remercié le gouvernement et le peuple d’Oman pour ce don. Elle s’est engagée à à utiliser ces équipements médicaux à bon escient afin que les personnes pauvres et défavorisées puissent en bénéficier.-VNA