Hanoi (VNA) – Pour le Vietnam, la croissance verte n’est pas seulement un choix incontournable, mais aussi une opportunité de devenir un pionnier dans la région, en rattrapant la tendance mondiale.

Le Vietnam est l'un des dix pays du monde ayant la plus grande capacité d'énergie solaire installée en 2021. Photo: CPV



Lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est engagé à ce que le Vietnam atteigne zéro émission nette d’ici 2050.



Pour atteindre cet objectif ambitieux, la coopération entre le gouvernement et les entreprises est essentielle. C’est également le point principal du Forum annuel des affaires du Vietnam 2023 (VBF), organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, la Banque mondiale et la Société financière internationale (IFC) au cours du week-end.



Le thème principal du VBF 2023 est la communauté des affaires qui accompagne le gouvernement vietnamien dans la promotion de la croissance verte. Lors de l’événement, des entreprises nationales et étrangères ont conseillé le gouvernement des solutions pour atteindre l’objectif de développement économique vert, et se sont engagées à renforcer leur responsabilité communautaire dans le développement durable du Vietnam.



De nombreuses entreprises voient des opportunités d’investissement dans la croissance verte au Vietnam notamment dans les énergies renouvelables, les infrastructures et souhaitent participer à ce processus.



"Le Vietnam a connu une croissance impressionnante l’année dernière et le développement de l’économie verte en sera le moteur dans les années à venir. L’énergie est l’un des domaines prioritaires pour les entreprises américaines investissant au Vietnam", a déclaré Gregory Testerman, président de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham).



"Le gouvernement vietnamien devrait donner à l’énergie sa priorité absolue. Nous espérons accompagner le Vietnam dans sa transition verte", a souligné Arnaud Ginolin, membre du conseil d’administration de Boston Consulting Group.



"Le Vietnam est attrayant pour la délocalisation de la production mondiale. De nombreuses usines sont en construction et elles ont une forte demande en énergie verte. Nous espérons que le gouvernement vietnamien aura des politiques claires et transparentes, notamment dans le secteur de l’énergie", a suggéré Vaibhav Saxena, vice-président de l’Association des entreprises indiennes au Vietnam (INCHAM).



Les associations d’entreprises étrangères recommandent également que, pour atteindre l’engagement de zéro émission nette en 2050, le Vietnam doit établir une feuille de route spécifique, avec des objectifs pour chaque période.





Il y a 30 ans, les émissions de CO2 du Vietnam étaient d’environ 22.500 tonnes. En 2022, elles se chiffraient à 321.000 tonnes, soit près de 15 fois plus. Le secteur de l’électricité représente environ la moitié de ces émissions. Par conséquent, le passage aux énergies renouvelables est considéré comme essentiel pour que le Vietnam avance plus rapidement sur la voie du développement durable. – CPV/VNA