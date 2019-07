Singapour (VNA) - Le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie (MTI) a déclaré que les prévisions de croissance du pays pour 2019 pourraient être à nouveau abaissées compte tenu de la faible performance au deuxième trimestre et des vents contraires de l’économie mondiale.

L’économie singapourienne repose notamment sur les activités financières et les services aux entreprises, les activités de commerce, logistique et communication et l’industrie manufacturière et la construction. Photo : EPA