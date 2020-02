Des touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En deux premiers mois de 2020, le Vietnam a accueilli 3,23 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 4,8% sur un an. C’est une hausse la plus faible en deux mois pour la période 2016-2020, selon l’Office générale des statistiques.

Selon l’office, l’épidémie de COVID-19 a de graves répercussions sur le secteur du tourisme. En février, le pays a accueilli seulement 1,24 million de personnes, en baisse de 37,7% par rapport à janvier et de 21,8% par rapport à la même période de 2019. En particulier, une chute du nombre de touristes en provenance de Chine, de Singapour et de la République de Corée en raison de la crainte du COVID-19.

Au cours de deux premiers mois de l’année, les touristes venus au Vietnam par voie aérienne et par voie maritime ont respectivement augmenté de 8% et 146,1% alors que les visiteurs venus au Vietnam par la voie routière ont diminué de 20,7%.

Les visiteurs asiatiques ont représenté 75,1% du total des arrivées internationales, en hausse de 4,7% en glissement annuel. Concrètement, les visiteurs en provenance de la Thaïlande, de Taïwan (Chine), du Japon, de la République de Corée ont respectivement augmenté à 34,5%, 19,9%, 8% et 2,4%, alors que ceux venus de la Chine et de Singapour ont respectivement chuté de 5,8%, et 4%.

Parallèlement, les arrivées d'Europe et d'Afrique au Vietnam sont en hausse respective de 8,8% et 17,7%.

Selon l’Administration nationale du tourisme, le tourisme est le premier secteur à subir des pertes causées par le COVID-19. Ainsi, ce secteur a élaboré des plans pour faire face à l'épidémie, notamment l'envoi de lettres à des amis et partenaires internationaux pour les informer de la situation de l'épidémie ainsi que des efforts du pays pour assurer la sécurité des visiteurs.

En outre, l’administration a également signé des accords avec des compagnies aériennes locales pour aider les voyageurs qui souhaitent modifier ou annuler l'horaire de vol. Un large éventail de campagnes touristiques ont été menées pour populariser le Vietnam comme la destination touristique sécuritaire. -VNA