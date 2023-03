Hanoi (VNA) – La croissance économique du Vietnam est une histoire inspirante pour d’autres économies en développement comme le Pakistan, a déclaré l’ambassadrice pakistanaise au Vietnam, Samina Mehtab, en s’adressant au journal "Dân tri" à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (8 novembre 1972-2022).

L'ambassadrice du Pakistan au Vietnam, Samina Mehtab, lors d'une exposition artistique à l'Université des Beaux-arts industriels de Hanoi, fin juin 2022. Photo: quochoi.vn



- Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnée lors de votre mandat au Vietnam?

Vivre et travailler au Vietnam est une expérience merveilleuse. Je trouve que le Vietnam a de nombreux points impressionnants.

Tout d’abord, vous nous accueillez et vous nous soutenez toujours. Mon ambassade reçoit toujours une aide efficace et active des ministères, branches et organes vietnamiens concernés. Vous êtes toujours prêts à écouter nos suggestions et à prioriser nos demandes. Je dois dire que les Vietnamiens font partie des personnes les plus amicales et les plus hospitalières que j’aie jamais rencontrées.

Deuxièmement, le taux de croissance économique du Vietnam est impressionnant. Ces deux dernières décennies, votre pays s’est transformé en une économie dynamique et en développement. Maintenant, je peux aussi voir qu’il prospère grâce à de bonnes politiques. L’économie vietnamienne a connu une croissance rapide, dépassant même les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale (BM) et de la Banque asiatique de développement (BAD) avec un taux de croissance de 8,02% en 2022.

De plus, je suis très impressionnée par la beauté de la nature du Vietnam. J’ai visité de nombreux endroits, mais la beauté que j’ai pu voir au Vietnam est incomparable. C’est l’un des meilleurs pays au monde pour les passionnés de nature. J’apprécie les efforts du gouvernement vietnamien pour protéger ce trésor naturel.

- Le Vietnam et le Pakistan sont tous deux de grands exportateurs de riz et de produits textiles. A votre avis, les deux pays peuvent-ils promouvoir une coopération dans ces domaines? Dans quels autres secteurs pensez-vous qu’il y a encore beaucoup d’opportunités de coopération?

Dans le secteur textile, au cours de la période 2021-2022, le Pakistan a importé pour près de 81 millions de dollars en provenance du Vietnam et exporté pour près de 56 millions de dollars, soit un déficit commercial de 25 millions avec le Vietnam. Le plus positif des échanges commerciaux bilatéraux est la complémentarité et la réciprocité.

En ce qui concerne les produits à base de riz, nous prévoyons que la demande de matières premières augmentera dans les industries de transformation alimentaire des deux parties.

Les exportations vietnamiennes vers le Pakistan, en particulier de fibres textiles et de produits en acier, ont considérablement augmenté. De même, les exportations pakistanaises de maïs vers le Vietnam ont atteint une valeur significative. À mon avis, tous ces signaux sont positifs et contribueront certainement à atteindre l’objectif d’un milliard de dollars de commercial bilatéral.

Je crois qu’il y a encore d’opportunités à explorer pour améliorer le commerce bilatéral dans divers secteurs tels que les ingrédients alimentaires, les produits d’origine végétale et animale, les produits aquatiques, plastiques, pharmaceutiques et les instruments chirurgicaux.

- Outre le commerce, que devraient faire le Vietnam et le Pakistan pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir?

Le Pakistan et le Vietnam disposent d’une grande marge de coopération dans la politique, les échanges parlementaires, le tourisme, les technologies de l’information, l’éducation, la formation professionnelle, la culture et l’art. Les deux pays doivent travailler ensemble pour promouvoir des échanges de haut niveau entre leurs dirigeants. J’espère que les deux pays organiseront bientôt des visites de dirigeants.

Pour compléter ma réponse à cette question, je voudrais souligner qu’un processus de visa pratique et facile est nécessaire. Le Pakistan a inclus le Vietnam dans sa liste des pays disposant de visas électroniques. J’espère que le Pakistan figurera sur la liste du Vietnam des pays où les citoyens pourront demander un visa à la frontière ou bénéficier d’un service de visa électronique. – CVN/VNA