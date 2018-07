La croissance économique de Singapour est inférieure aux prévisions. Photo: CNBC

Hanoï, 16 juillet (VNA) - Au 2e trimestre de 2018, l'économie de Singapour n'a progressé que de 3,8% sur un an et de 1% sur le trimestre précédent, rythmes inférieurs aux prévisions moyennes de 4% et de 1,2% issues d'une étude réalisée par Reuters.

L’industrie manufacturière et les exportations de produits électroniques ont été les principaux moteurs de la croissance de Singapour lors de l'année dernière. Cependant, une baisse des exportations de produits électroniques pendant six mois consécutifs a soulevé des questions sur la demande globale dans ce secteur.

Début juillet, l'Autorité monétaire de Singapour (AMS) a averti que les risques pesant sur les perspectives de croissance mondiale avaient considérablement augmenté en raison de l'intensification de la guerre commerciale et de la perspective de l'inflation.

L’économiste en chef de Continuum Economics, Jeff Ng, a estimé que l'un des risques pour l'économie singapourienne pourrait venir des troubles liés à l'approvisionnement découlant des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Pendant ce temps, les mesures visant à refroidir le marché immobilier pourraient également limiter la croissance domestique de Singapour à court terme, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, ce pays a imposé des restrictions sur le marché immobilier. En avril dernier, la Banque centrale de Singapour a également resserré sa politique monétaire pour la première fois en six ans. Certains analystes estiment que ce mouvement marque le début d'un cycle de crispation à plus long terme. -VNA