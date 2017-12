Conférence presse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – "La croissance du PIB du Vietnam en 2017 est estimé à 6,81%, dépassant l'objectif fixé au début de l'année", a affirmé le chef du Département général des statistiques, Nguyen Bich Lam, lors d’une conférence presse donnée le 27 décembre à Hanoï pour publier les données du développement socio-économique de cette année.

Nguyen Bich Lam a souligné que la situation socio-économique du pays en 2017 suivait la même tendance avec la relance économique et la croissance stable de grandes économies telles que la Chine, les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Union européenne. La croissance du PIB mondial cette année pourrait atteindre 3% selon la Banque mondiale, et 3,6% selon le Fonds monétaire international.

D’après Nguyen Bich Lam, la croissance du secteur agricole, sylvicole et aquicole et celle du secteur industriel et de la construction ont enregistré une hausse respective de 2,9% et de 8% en glissement annuel. Le secteur des services a progressé de 7,44% en un an.

Dans le secteur agricole, sylvicole et aquicole, l’aquaculture a enregistré la plus forte progression avec 5,54%, suivie de la sylviculture avec 5,14%, et de l’agriculture avec 2,07%. La relance de la production agricole et la bonne croissance de l’aquaculture ont contribué de manière importante à la croissance du pays.

De son côté, le secteur de l’industrie et de la construction a enregistré une croissance de 7,85% contre 7,06% en 2016 ; la manufacture, +14,4% ; et la construction, +8,7%.

Pour les services enfin, la vente en gros et au détail a apporté la plus grande part à la croissance de ce secteur, devant les services d’hébergement et de restauration ; les activités financières, bancaires et l’assurance ; et l’immobilier.

L​a puissance de l’économie en 2017 pourrait se chiffrer à 5 millions de milliards de dôngs, soit 223 milliards de dollars. Le PIB par habitant serait de 53,5 millions de dôngs, soit 2.385 dollars, en hausse de 170 dollars par rapport à 2016. -VNA