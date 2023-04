Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le PIB du Vietnam devrait continuer de croître à un rythme élevé, avec un taux de 5,8 % attendu en 2023, se classant au 2e rang avec le Cambodge en Asie du Sud-Est, juste derrière les Philippines, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).



En particulier, la dette publique du Vietnam cette année serait la plus faible parmi les neuf pays de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) sondés pour l’étude du FMI.



En 2024, le PIB du Vietnam devrait connaître la plus forte croissance en Asie du Sud-Est, au niveau de 6,9 %.



Sa dette publique en 2028 devrait représenter seulement 31,3 % du PIB national, contre 47,5 % en 2016. Il s’agirait du plus faible niveau au cours des deux dernières décennies.



S’agissant de l’inflation, elle devrait être relativement faible, de 5% en 2023 et 3% en 2024 respectivement.



Ces derniers temps, la Banque d’État du Vietnam a continué de baisser ses taux directeurs pour soutenir la croissance économique. "La baisse des taux directeurs est une décision importante en vue d’orienter la tendance à la baisse des taux d’intérêt sur le marché dans les temps à venir, conduisant ainsi les établissements de crédit à réduire les taux d’intérêt, pour accompagner les entreprises et les particuliers et stimuler la croissance économique", a déclaré Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d’État du Vietnam. -VNA