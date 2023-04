Singapour, 14 avril (VNA) - Le PIB de Singapour n'a augmenté que de 0,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, contre 2,1 % au trimestre précédent, selon les estimations officielles publiées par le ministère du Commerce et de l'Industrie le 14 avril.

Photo d'illustration : VNA

Ce chiffre est inférieur aux 0,6% attendus par 19 économistes dans un sondage Reuters.Le secteur manufacturier s'est contracté de 6 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, après une contraction de 2,6 % au trimestre précédent.La faible performance du secteur est due aux contractions de la production dans tous les clusters manufacturiers, à l'exception de celui de l'ingénierie des transports.Parallèlement, le secteur de la construction a progressé de 8,5 % en glissement annuel au premier trimestre , contre 10 % enregistrés au trimestre précédent.Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, les estimations anticipées du PIB sont calculées en grande partie à partir de données recueillies au cours des deux premiers mois du trimestre.Elles sont conçues comme une indication précoce de la croissance du PIB au cours du trimestre et sont sujettes à révision lorsque des données plus complètes seront disponibles.Le gouvernement a prévu une croissance de 0,5 à 2,5 % cette année, bien inférieure aux 3,6 % de l'année dernière.- VNA