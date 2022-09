Photo: https://thainews.prd.go.th/

Bangkok, 17 septembre (VNA) - Le Centre d'intelligence économique (EIC) de la Banque commercial de Siam (SCB) a réajusté sa projection de croissance du PIB de la Thaïlande à 3% cette année et 3,7% en 2023, grâce à la reprise du tourisme et de la consommation privée.Somprawin Manprasert, premier vice-président exécutif et économiste en chef de la SCB et directeur de la stratégie de l'EIC, a déclaré que l'ajustement avait été effectué pour refléter les revenus de l'industrie du tourisme et des secteurs connexes, ainsi que la croissance continue de la consommation privée.Selon l'EIC, la Thaïlande devrait accueillir 10,3 millions de visiteurs internationaux cette année et 28,3 millions d'arrivées étrangères l'année prochaine.L'EIC prévoit que l'économie thaïlandaise mettra encore deux ans à se redresser à pleine vitesse, et le Comité de politique monétaire du pays augmentera encore le taux directeur par tranches de 0,25 %.Le comité devrait apporter ces changements en septembre et novembre, ce qui fera que le taux directeur a atteint 1,25 % vers la fin de cette année. Il prévoyait également de réajuster le taux directeur à trois reprises en 2023 jusqu'à ce que le taux atteigne 2 %.L'économie thaïlandaise continue de faire face aux défis du ralentissement économique mondial, qui supprime les exportations et les investissements du pays. Les incertitudes dans la politique thaïlandaise peuvent affecter la confiance dans les secteurs de la fabrication et de l'investissement, incitant le gouvernement thaïlandais à continuer de soutenir les groupes vulnérables.- VNA