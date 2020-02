Kuala Lumpur (VNA) - La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie en 2019 est un peu plus supérieure que celle de certains pays voisins, selon le ministre malaisien des Affaires économiques Mohamed Azmin Ali.

Au sein de l’ASEAN, l'année dernière, l'économie de Singapour a progressé de 0,7%, soit une croissance la plus faible en une décennie, tandis que les Philippines ont raté leur objectif initial de 6,0 à 6,5% pour enregistrer une croissance du PIB de 5,9%, le plus bas en huit ans, a-t-il informé, ajoutant que le PIB de l'Indonésie n’atteignait pas l’objectif initial de 5,3% du gouvernement.

Le ministre Mohamed Azmin Ali a indiqué que cette tendance était également observée dans d'autres pays asiatiques. Selon lui, le PIB de l'économie malaisienne a été influencé par le ralentissement de l'économie mondiale et aussi la réduction des activités commerciales du monde.

D’après ce ministre, la croissance économique intérieure cette année pourrait être affectée par l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Les secteurs les plus touchés sont le tourisme, les transports et les industries manufacturières.

Il a précisé que pour atténuer l'impact négatif et assurer la poursuite du bien-être de la population, le gouvernement malaisien prenait des mesures actives. Il s’agit de la promotion des activités économiques intérieures et des exportations, en particulier le renforcement des activités de soins de la santé, de la production de produits électriques et électroniques et d’autres liés à l'huile de palme.

En plus, selon lui, le gouvernement de ce pays va décider de réduire les tarifs de péage et de stabiliser les prix des carburants pour soutenir la population et accélérer le tourisme intérieur.-VNA