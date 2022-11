Les salaires réels au Vietnam devraient connaître la 2e croissance la plus élevée au monde l'année prochaine. Photo: Zing

Hanoi (VNA) - L'inflation étant maîtrisée, la croissance des salaires réels en Inde, au Vietnam et en Chine devrait être parmi les plus élevées du monde l'année prochaine.Alors que l'inflation continue de peser sur les économies mondiales, l'Asie-Pacifique sera la seule région à voir les salaires réels augmenter en 2023, a rapporté CNBC selon un récent sondage mené dans de nombreux pays du monde.Plus précisément, selon un rapport de la société de données ECA International, en Asie-Pacifique, l'Inde enregistrera la plus forte augmentation de salaire réel - 4,6%, devant le Vietnam avec 4% puis la Chine, 3,8%.La croissance des salaires réels est calculée en soustrayant le taux d'inflation de l'augmentation des salaires nominaux.Selon ECA International, alors que l'inflation mondiale a atteint des niveaux record cette année, les salaires moyens indexés à l'inflation ont chuté de 3,8%, alors même que les salaires nominaux ont augmenté de 4% en 2022 et devraient croître de 5% en 2023.La situation mondiale devrait s'améliorer l'année prochaine, avec une croissance des salaires nominaux plus élevée et une inflation moyenne plus faible. Toutefois, les salaires réels devraient encore diminuer de 0,5%.Le sondage montre que les travailleurs du monde entier connaîtront une autre année difficile. Seuls 37% des pays interrogés s'attendent à voir les salaires réels augmenter, bien que ce chiffre soit supérieur à 22% cette année. - PCV/VNA