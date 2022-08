Les exportations vietnamiennes au cours du premier semestre ont connu une croissance de 17% par rapport à la même période en 2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes au cours du premier semestre ont connu une croissance de 17% par rapport à la même période en 2021. Cependant, selon les prévisions de HSBC, au second semestre, il serait difficile pour les exportations de répondre aux attentes.



Selon le rapport « Vietnam at a glance » publié le 17 août par HSBC, la raison principale est le ralentissement de la croissance du secteur de l'électronique, en particulier de la filière du téléphone. En effet, les résultats de Samsung au deuxième trimestre 2022 montrent un recul de la demande d'électronique, affectant les smartphones et d’autres produits.



En outre, l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS) prévoit que les commandes pour son secteur devraient diminuer dans les temps à venir.



Par ailleurs, la croissance des importations a également ralenti. Cela est dû en partie à la baisse des prix des carburants. Ainsi, les factures d'importation de biens tels que fer et acier, charbon et pétrole brut, ont diminué. A noter que les importations d'articles liés au téléphone ont diminué de 8% par rapport à la même période de l'an dernier.

En juillet, le Vietnam a accueilli plus de 350.000 arrivées internationales. Photo: VNA



Le rapport de HSBC montre également que, malgré les développements imprévisibles de la situation économique mondiale, l'économie vietnamienne a continué à récolter certains succès. La croissance des ventes au détail a enregistré un niveau record de plus de 55% d'une année sur l'autre. En particulier, les chiffres d’affaires des secteurs liés au tourisme sont encourageants. En juillet, le Vietnam a accueilli plus de 350.000 arrivées internationales, portant le total depuis le début de l’année à 1 million.-VNA