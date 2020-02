Hanoï (VNA) - Avec une progression du PIB de 7,02% en 2019, le Vietnam affiche, pour la deuxième année consécutive, une croissance supérieure à 7%. Ce rythme devrait se poursuivre en 2020 grâce aux secteurs traditionnels.En 2019, le taux d’inflation, le déficit budgétaire et la dette étrangère ont diminué. La réserve nationale en devises étrangères a fortement augmenté et le taux de change est resté stable. Ces bons indicateurs laissent augurer une croissance élevée en 2020, a affirmé l’ancien directeur de l’Institut d’études sur la gouvernance économique, Nguyên Dinh Cung.“Le Congrès national du Parti devant se tenir en 2021, de nombreuses réformes devraient être adoptées cette année. Elles devraient se concentrer principalement sur la privatisation partielle des entreprises publiques et le développement du secteur privé, pivot de la croissance du pays. En 2020, le décaissement des fonds publics devrait s’accélérer. Nous espérons maintenir une croissance comprise entre 6,8 et 7% cette année”.Pour le président de la Chambre d’Industrie et de Commerce du Vietnam, Vu Tiên Lôc, en 2020, les secteurs traditionnels resteront attractifs pour les investisseurs.«En 2020, les investissements les plus rentables se trouveront dans les secteurs du textile, des chaussures, du meuble, de l’électronique, dans l’agriculture et l’aquaculture, la vente au détail, le tourisme, le divertissement, l’éducation, la santé, la logistique et les industries auxiliaires. L’économie verte, l’économie numérique et la ville intelligente s’imposent également comme des filières intéressantes».Nguyên Duc Hung Linh, économiste en chef et directeur du service “Recherche et Développement” de la compagnie boursière SSI, estime que le marché vietnamien et ses 100 millions d’habitants dont le pouvoir d’achat augmente régulièrement, offre de belles perspectives d’investissement.“Dans un pays qui compte 100 millions d’habitants, l’éducation, le divertissement et le commerce de détail sont des secteurs très porteurs car le marché n’est pas encore saturé. Les opportunités de développement sont donc immenses».Pour maintenir durablement sa croissance, le Vietnam doit poursuivre ses réformes plus en profondeur et offrir aux investisseurs vietnamiens et étrangers un cadre réglementaire et administratif plus moderne et plus attractif. -VOV/VNA