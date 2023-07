Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La croissance du PIB au deuxième semestre dépend fortement du redressement de la demande de biens et de services, ont estimé les experts lors du forum macroéconomique organisé mardi 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville par l’Université de banque de Hô Chi Minh-Ville (HUB).

Ligne de production et d’assemblage d’automobiles de Hyundai Thanh Cong. Photo : VNA

Avec une croissance du PIB de seulement 3,72% au premier semestre, son plus bas niveau au cours des 14 dernières années, il est très difficile d’atteindre l’objectif de croissance de 6,5% en 2023, a estimé le professeur associé-Docteur Nguyên Duc Trung, recteur de la HUB.



Selon les expert, la politique de restriction monétaire des pays en développement en réponse à l’inflation, les tensions géopolitiques dans certains pays et leur effet multiplicateur accentuent le spectre d’une récession mondiale et brident la croissance.



En conséquence, la production industrielle continuera d’être sévèrement affectée et l’industrie manufacturière risque de perdre son rôle de moteur de croissance.



Sur la base de l’évolution de l’économie nationale au premier semestre, l’équipe de chercheurs de la HUB a proposé deux scénarios afin d’illustrer les trajectoires de croissance possible en 2023.

Activités de production à Tsuchiya Tsco Co., Ltd. dans le Parc industriel de Thang Long, province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Dans le scénario moins optimiste, le PIB devrait s’accroître de 5,8 à 6,3%, et dans le scénario optimiste, il pourrait atteindre l’objectif fixé par le gouvernement, voire même le dépasser, de 6,5-6,8% cette année.

Les experts ont fondé leurs prévisions sur le redressement de la demande freinée par la crise sanitaire, le décaissement des capitaux d’investissement publics, l’assouplissement de la politique monétaire pour stimuler la demande, et la réouverture du marché chinois qui devrait permettre une reprise progressive des chaînes d'approvisionnement mondiales, des importations et du tourisme.

Le professeur associé-Dr. Nguyên Khac Quôc Bao, vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH), a estimé que malgré de nombreuses difficultés et défis, l’objectif de croissance de 6,5% et celui de maîtrise de l’inflation à 4,5% seront atteints. – VNA