Hanoi (VNA) – Le Covid-19 ne cesse de gagner du terrain au Vietnam contaminant 86.990 personnes au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 samedi 27 février, selon le ministère de la Santé.

Des travailleurs médicaux en combinaison de protection à l’extérieur d’un immeuble. Photo: VNA

Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de nouvelles contaminations avec 11.517 cas, suivi par la province de Quang Ninh avec 5.997 cas.

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 3.321.005 cas, avec un total de 205 infections au variant Omicron.

Dans les dernières 24 heures, 35.866 patients ont été déclarés guéris alors que 94 décès ont été recensés dans l’ensemble du pays.

Le Vietnam a administré samedi 26 février 125.533 doses de vaccins contre le Covid-19, portant le total à 193.408.292.

Pour parer à une nouvelle flambée épidémique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé cette semaine aux autorités locales d’accélérer le déploiement de la couverture vaccinale contre le Covid-19.

Dans le télégramme officiel n°170/CD-TTg sur la vaccination et certaines mesures visant à accélérer la prévention et le contrôle du Covid-19, il a ordonné aux localités d’achever l’administration de la troisième dose aux personnes âgées de 18 ans et plus au cours du premier trimestre et de la deuxième dose aux enfants de 12 à mois de 18 ans en février.

Le chef du gouvernement a également chargé les autorités locales de préparer les moyens pour vacciner les enfants de 5 à moins de 12 ans immédiatement après l’approvisionnement en vaccins contre le Covid-19. – VNA