Do Van Chien, président du FPV (droite) et Khampheuy Boutdavieng, vice-président permanent du FLEN, le 13 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Le Parti, l'État, le Front de la patrie et le peuple du Vietnam attachent toujours une grande importance et accordent la plus haute priorité à la consolidation de la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Telle est l’affirmation de Do Van Chien, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam (FPV), lors d’une rencontre le 13 septembre, à Hanoï, avec Khampheuy Boutdavieng, vice-président permanent du Comité central du Front lao d’édification nationale (FLEN), en visite au Vietnam.

Do Van Chien a espéré que le FPV et le FLEN s'accorderaient sur des solutions pour la mise en œuvre efficace de l'Accord de coopération récemment signé pour la période 2022-2027, organiseraient avec succès cette année au Laos une Conférence internationale sur la frontière Laos - Vietnam de paix, d'amitié et de coopération, sans oublier d’autres questions d'intérêt commun.

Pour sa part, Khampheuy Boutdavieng a souligné que la visite de la délégation lao se déroulait dans le contexte où les deux pays organisaient de nombreuses activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération bilatérale, contribuant à concrétiser l'accord de coopération entre les deux Fronts.

Le même jour, Khampheuy Boutdavieng a eu un entretien avec Le Tien Chau, vice-président et secrétaire général du Comité central du FPV. -VNA