Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), les ambassades du Canada et de Suisse au Vietnam ont organisé un webinaire "IN HER VOICE", pour discuter des mesures visant à promouvoir l'égalité des sexes et à soutenir les réalisatrices au Vietnam.



L'événement visait à analyser et à discuter des opportunités et des défis des réalisatrices dans l'industrie cinématographique, l'accès aux fonds de soutien au cinéma et les prix prioritaires pour les réalisatrices.

Les informations pratiques fournies par les conférenciers ont favorisé des discussions approfondies et aidé à trouver des solutions aux défis, ainsi qu'à ouvrir des opportunités pour les réalisatrices au Vietnam et dans le monde.

Le webinaire a également présenté des fonds, des festivals, des prix et des bourses du secteur cinématographique et a permis au public de poser des questions et d'interagir avec des spécialistes.



Christian Manhart, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a souligné que ce webinaire était un grand encouragement pour les cinéastes. -VNA