Le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Bui The Duy. Photo: MoST

Hanoi (VNA) - Des experts australiens ont partagé leurs expériences en matière d'innovation lors d'un atelier organisé par le ministère vietnamien des Sciences et de la Technologie (MoST) le 22 novembre à Hanoi.Lucy Cameron, experte principale de l'Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), a donné un aperçu de l'économie basée sur l'innovation et a souligné que le Vietnam faisait des efforts en matière d'innovation pour créer des changements dans son économie qui reposent sur des produits tangibles.Le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Bui The Duy, a déclaré lors de l'atelier que le gouvernement vietnamien, les ministères et agences, y compris le MoST, avaient constamment mis à jour leurs politiques pour promouvoir des progrès scientifiques, technologiques et l'innovation dans la production industrielle.Dans le domaine de l'innovation, le gouvernement a coopéré avec un certain nombre de partenaires comme la Banque mondiale, la Finlande et l'Australie. La coopération avec l'Australie a aidé le Vietnam à s'adapter très rapidement à la transformation numérique mondiale, à construire un système politique en matière de science, de technologie et d'innovation en phase avec les pratiques mondiales.Nguyen Duc Hoang, directeur adjoint de l'Agence pour l'innovation technologique, a noté que dans un pays en développement comme le Vietnam, l'innovation devrait aller de pair avec l'application des résultats de la recherche et du développement, ainsi que des technologies existantes.Lors de l’atelier, les participants ont examiné Aus4Innovation, un programme d'aide au développement qui vise à renforcer le système d'innovation du Vietnam, à préparer et à saisir les opportunités associées à la quatrième révolution industrielle, à contribuer à façonner le programme d'innovation du Vietnam dans les domaines scientifique et technologique.Ils ont partagé le point de vue sur la nécessité de déployer des mécanismes et des politiques concernant le système national d'innovation, faisant ainsi de la science, de la technologie et de l'innovation un moteur du développement national. -VNA