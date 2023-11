Hanoï (VNA) - ''Le développement d'une base de données nationale sur les sciences et les technologies et des services d'information intelligents pour soutenir l'innovation'', est le thème d'un séminaire organisé le 22 novembre à Hanoï.L’événement a été co-organisé par l'Agence nationale pour l'information scientifique et technologique (NASATI) relevant du ministère des Sciences et des Technologies , et l'Institut sud-coréen d'information scientifique et technologique (KISTI) relevant du ministère sud-coréen des Sciences et des Technologies de l'Information et de la Communication.Dans son discours d'ouverture, le Dr Tran Dac Hien, directeur de la NASATI, a déclaré que cette conférence fait suite au succès de la 9e réunion du Comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération scientifique et technologique (JCM9) en octobre dernier, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir leur coopération dans le domaine de l'information scientifique et technologique, en transférant les systèmes avancés d'analyse de l'information de la République de Corée au Vietnam.La conférence offre l'opportunité de présenter aux instituts, aux écoles et en particulier aux entreprises, des outils intelligents d'analyse de l'information pour soutenir les activités d'innovation, en partageant les expériences de la République de Corée et du Vietnam dans ce domaine, a-t-il affirmé.Selon Mme Eun-Sun Kim, directrice de l'analyse des données au KISTI, la NASATI et les partenaires sud-coréens ont mené de nombreuses activités de coopération efficaces, notamment le projet V-Compas.Compas est un outil en ligne fonctionnant sur une plateforme Big Data qui permet d'analyser et d'évaluer l'état actuel et d'identifier les tendances de développement technologique dans les secteurs et les domaines. Actuellement, cette technologie a été transférée de la République de Corée au Vietnam.Mme Eun-Sun Kim espère qu'à l'avenir, V-Compas continuera à contribuer davantage à la prise de décisions et à l'analyse des résultats de la recherche pour les politiques scientifiques et technologiques du Vietnam, à promouvoir la politique scientifique et technologique. Le succès de V-Compas contribuera à renforcer la coopération entre les deux agences vietnamiennes, favorisant ainsi la recherche de possibilités de coopération pour le Vietnam et la République de Corée à l'avenir.Lors de la conférence, des experts du KISTI ont partagé des informations sur la création d'une plate-forme nationale d'intégration de données scientifiques et technologiques basée sur les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, le big data et le centre de supercalculateurs, ainsi que des leçons tirées de la République de Corée. -VNA