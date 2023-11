Groupe de travail du réseau d'innovation au Centre NIC Hoa Lac. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Francfort, en Allemagne, en collaboration avec le Réseau d'innovation Vietnam-Allemagne (VGInetwork), a récemment organisé un séminaire scientifique intitulé « Villes intelligentes : Intelligence artificielle et créativité en matière d'innovation – Pratiques et perspectives de la coopération Vietnam-Allemagne ».S'exprimant lors de l'événement, le consul général Le Quang Long a hautement apprécié l'initiative du réseau VGInetwork et du département scientifique et technologique du consulat général dans l'organisation de ce séminaire, le partage d'informations sur les nouvelles technologies et la contribution concrète au développement des orientations économiques et techniques prioritaires du pays tels que les villes intelligentes et l’intelligence artificielle.Le consul général Le Quang Long a également exprimé sa joie devant le développements positifs du réseau VGI, tels que l'expansion du réseau d'experts dans le sud-ouest de l'Allemagne, le soutien aux agences de représentation dans la région, la contribution à la promotion de la coopération et de l'innovation, ainsi que la nouvelle innovation Vietnam-Allemagne.Lors de l’événement, les participants ont présenté des contenus liés à la recherche, à la formation et au développement commercial sur l'intelligence artificielle (IA) à l'Université des applications de Heidelberg et ont rapporté un certain nombre d'activités, ouvrant de nombreuses possibilités de coopération entre l'Allemagne et le Vietnam dans les domaines de technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la formation des ressources humaines hautement qualifiées... - VNA