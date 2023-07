Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et les délégués au séminaire sur l'investissement vietnamien à Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) - La coopération en matière d'investissement est devenue un point culminant dans les relations bilatérales, contribuant activement au développement socio-économique du Vietnam et de Singapour ces derniers temps, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à un séminaire sur l'investissement vietnamien à Singapour le 17 juillet, dans le cadre de sa visite officielle en cours dans ce pays.

Il existe de nouvelles opportunités pour le Vietnam et Singapour de promouvoir la coopération en matière d'investissement dans divers secteurs dans le contexte de transformations rapides avec des tendances telles que la transformation numérique, l'économie verte, le développement durable et la quatrième révolution industrielle dans la région et dans le monde, a dit le chef de la diplomatie vietnamienne.

L’établissement du partenariat de l'économie numérique et l'économie verte Vietnam-Singapour lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour au début de 2023 constitue une base essentielle pour les deux parties de renforcer leur coopération dans les domaines importants, de promouvoir le développement de l'économie circulaire, l'énergie propre et de relever les défis du changement climatique, a souligné Bui Thanh Son.

Des représentants des ministères, secteurs et entreprises vietnamiens ont fait le point sur les objectifs de développement du pays pour 2030 et sa vision pour 2045, les tendances de développement et les opportunités d'investissement au Vietnam, en particulier dans les domaines de l'économie numérique, de l'industrie de fabrication et des énergies renouvelables.

Les participants ont exprimé leur confiance en le fort potentiel de développement économique du Vietnam et loué ses efforts pour promouvoir le développement de l'économie verte, de l'économie numérique et de l'économie circulaire.

Ils ont discuté et proposé diverses mesures spécifiques pour mettre en œuvre efficacement le partenariat de l'économie numérique et l'économie verte Vietnam-Singapour, renforcer la coopération et mobiliser les ressources pour le développement des infrastructures et les projets d'investissement de haute qualité, et promouvoir la coopération financière verte et la transformation énergétique. Il ont montré leur intérêt pour les politiques du Vietnam liées au développement de parcs éco-industriels, la mise en œuvre du Plan national de développement de l'énergie VIII et les priorités pour les projets d'investissement verts.

Les délégués singapouriens ont pris en haute estime le séminaire qui leur a offert des informations sur de nouvelles politiques du Vietnam et une opportunité pour rencontrer des entreprises vietnamiennes.



Sur le thème "Saisir les opportunités d'investissement au Vietnam en réponse au nouveau contexte", l'événement a été organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam à Singapour et Vietcombank. Il a vu la participation de plus de 250 représentants du ministère du Plan et de l'Investissement, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Affaires étrangères, des associations professionnelles et des entreprises des deux pays.

Singapour est désormais le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec près de 3.300 projets d'une valeur de plus de 73 milliards de dollars. S'appuyant sur l'initiative des deux gouvernements, le premier Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) a été créé dans la province méridionale de Binh Duong en 1996. Jusqu'à présent, 14 VSIP ont fonctionné efficacement, générant plus de 300.000 emplois. -VNA