Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh qui a reçu vendredi 13 septembre l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma, a souligné l’importance que le Vietnam attache aux relations avec l’Inde, dont la coopération en matière de défense.

Le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh (droite) avec l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma. Photo: qdnd.vn

Le vice-ministre a mis en exergue le développement intégral et efficace des liens de défense bilatéraux durant ces derniers temps.Les ministères de la Défense des deux pays travaillent d’arrache-pied pour préparer le 12e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l’Inde au niveau vice-ministériel en décembre au Vietnam, a-t-il indiqué.Pour sa part, l’ambassadeur Pranay Verma a déclaré que la coopération en matière de défense est devenue l’un des principaux piliers du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde.Il s’est engagé à promouvoir la collaboration entre les armées des deux pays durant son mandat au Vietnam, dans l’intérêt des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA