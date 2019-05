Hanoi (VNA) – La visite officielle du 27 au 29 mai au Vietnam du ministre chinois de la Défense nationale, Wei Fenghe, devra approfondir la coopération de défense entre le Vietnam et la Chine, a indiqué le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh (à gauche), avec le ministre chinois de la Défense nationale, Wei Fenghe, en février 2019 en Chine. Photo : VNA

La visite du membre de la Commission militaire centrale, membre du Conseil des affaires d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale, Wei Fenghe, revêt une signification très important, a-t-il écrit dans un article paru lundi 27 mai sur les résultats de la coopération de défense entre les deux pays durant ces derniers temps.Elle devra continuer de promouvoir les résultats obtenus, les contenus convenus, notamment lors de la visite en octobre 2018 en Chine du membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, le général Ngô Xuân Lich, a-t-il poursuivi.Dans le même temps, cette visite devra ouvrir de nouvelles orientations de coopération de défense, approfondir les relations de coopération entre l’Armée populaire du Vietnam et l’Armée populaire de libération de Chine, a-t-il déclaré.Selon le responsable, nombreux sont les contenus de coopération, notamment la coopération dans la construction de l’armée de chaque pays, le travail politique, le travail d’information, le traitement satisfaisant des désaccords, les échanges frontaliers d’amitié, la formation, la médecine militaire, l’industrie de la défense, le partage d’expériences en matière de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.La réalité montre que les relations bilatérales de défense ne cessent de se consolider et de se développer, observent les accords convenus par les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam et du Parti communiste chinois, et des deux Etats vietnamien et chinois, s’est félicité le vice-ministre Nguyên Chi Vinh.Ces rélations méritent d’être un des piliers importants des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, a-t-il souligné.La consolidation et le développement des relations de défense entre le Vietnam et la Chine constituent une demande objective, non seulement pour l’intérêt des deux pays mais aussi pour la paix et la stabilité dans la région, a-t-il encore indiqué. – VNA