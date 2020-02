Photo d'illustration: internet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam se classe premier en termes de vitesse et de connexion internet mobile par rapport à d'autres pays de la région : l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, selon le rapport de la société mondiale de collecte de données mobiles, Tutela.



Tutela a collecté des données de 14 millions d'appareils (téléphones mobiles utilisant les systèmes d'exploitation iOS et Android) entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019 et a effectué plus de 330 millions de tests de débit.

Les résultats montrent que le Vietnam a un taux d'"excellente qualité constante" de 71,4%, le plus élevé de la région, tandis que la Malaisie se classe deuxième avec 64%.

Selon Tutela, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) est choisi comme le fournisseur ayant la meilleure qualité et la meilleure vitesse de connexion internet mobile au Vietnam. -VNA