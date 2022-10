Le président Nguyen Xuan Phuc rencontre son homologue singapourienne Halimah Yacob lors de sa visite d'État à Singapour du 24 au 26 février 2022. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Les experts ont souligné les fruits du développement des liens Vietnam-Singapour et les chantiers de coopération prioritaires à l’occasion de la visite d’État de la présidente singapourienne Halimah Yacob et de son époux au Vietnam du 16 au 20 octobre



Évaluant les relations Singapour-Vietnam, le professeur associé Simon Tay, directeur de l’Institut des affaires internationales de Singapour (SIIA), a déclaré que les deux pays sont vraiment devenus de très bons amis et partenaires.



La visite de la présidente singapourienne Halimah Yacob au Vietnam met en lumière les efforts visant à approfondir les relations bilatérales. Il a estimé qu’à mesure que le Vietnam se développe, Singapour continuera d’être un partenaire utile et approprié.

Selon le professeur associé Vu Minh Khuong de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, sur la base des réalisations enregistrées au cours de près de 50 ans de coopération diplomatique, la confiance stratégique entre les deux pays s’est renforcée d’une manière spéciale.

Le professeur associé Vu Minh Khuong de l'École de politique publique Lee Kuan Yew. Photo: VNA



Il a notamment souligné la signification importante de la visite au Vietnam de la présidente singapourienne, laquelle jette une base stratégique plus profonde. Il s’agira vraiment d’une étape stratégique dans le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.



Au cours de la dernière décennie, Singapour est devenu l’un des plus grands investisseurs au Vietnam avec un investissement total de près de 70 milliards de dollars.



Pendant l’épidémie de Covid-19, Singapour était l’un des investisseurs les plus résilients et les plus importants au Vietnam. Dans les temps à venir, le flux d’investissements de Singapour au Vietnam sera énorme.



Le professeur associé Vu Minh Khuong a également souligné cinq questions prioritaires spécifiques auxquelles le Vietnam devrait prêter attention en coopération avec Singapour.



Il s’agit de l’économie numérique et la transformation numérique, la révolution énergétique verte, le développement et la gestion urbains, la gouvernance d’entreprises, la nécessité d’établir un Comité de coopération stratégique pour avoir des consultations régulières. -VNA