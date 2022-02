La 8e réunion du Groupe de pilotage du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a eu lieu le 9 décembre 2021 par visioconférence. Photo : capture de l’écran

Séoul (VNA) – La conférence ministérielle du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) aura lieu le 9 février sous l'égide de la République de Corée et de l’OCDE, a annoncé le 4 février le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Placée sur le thème "Un avenir centré sur les personnes - Partenariat pour une ASEAN plus intelligente, plus verte et plus inclusive", des officiels de 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, participeront à cette réunion à la fois en présentiel et par visioconférence. La première session du programme sera un dialogue politique de haut niveau sur le numérique, la deuxième session discutera de la croissance verte.

Selon l'annonce du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, à l'occasion de la participation à cette conférence ministérielle, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, effectuera une visite officielle en République de Corée du 8 au 12 février.

Dans le cadre de cette visite, la République de Corée et le Vietnam prévoient organiser une réunion ministérielle des Affaires étrangères pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (22 décembre 1992). - VNA