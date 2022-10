Hanoi (VNA) – Les entreprises étrangères et nationales accélèrent pour gagner des parts de marché dans le secteur potentiel de la vente au détail.

Un magasin de proximité à Hanoi. Photo: VnExpress

Selon l’Office général des statistiques, au cours des six premiers mois de l’année, le total des ventes au détail de biens et services de consommation a atteint 2,7 billiards de dôngs, en hausse de 11,7% en glissement annuel.



Le Vietnam reste le principal marché ciblé par les détaillants souhaitant développer leurs activités. De nombreux détaillants étrangers viennent au Vietnam pour investir et développer le marché, créant une concurrence féroce avec les entreprises nationales.



Des entreprises étrangères ambitieuses



Central Retail de Thaïlande prévoit de doubler ses investissements au Vietnam. Ce groupe thaïlandais a récemment révélé son intention d’investir 30 milliards de bahts (790 millions de dollars) pour porter son réseau à au moins 710 magasins d’ici 2026, contre environ 340 actuellement.



Le PDG de Central Retail Vietnam a déclaré à Nikkei Asia que sa société visait 100 milliards de bahts de chiffre d’affaires d’ici 2026.



Depuis que Central Retail est entré au Vietnam, en 2012, l’envergure de ses opérations n’a cessé de croître, générant 38,6 milliards de bahts de chiffre d’affaires l’année dernière, soit environ un cinquième du chiffre d’affaires total du groupe. Après la Thaïlande, le Vietnam est le marché qui rapporte le plus à l’entreprise.



Central Retail prévoit de couvrir 55 des 63 villes et provinces du Vietnam ces 5 prochaines années. Il compte doubler le nombre d’hypermarchés de 4.000 à 7.000 m² au Vietnam à plus de 70.



Central Retail n’est pas la seule entreprise qui place de grandes attentes sur le marché vietnamien.



Le groupe japonais Aeon prévoit d’ouvrir une centaine de supermarchés d’ici 2025. Sa force réside dans les centres commerciaux et bon nombre de ses supermarchés au Vietnam ont une taille de 300 m². Les nouveaux sites auront une superficie de 500 m² ou plus. Aeon va faire la différence avec sa gamme de produits frais et prêts à l’emploi appliqués au Japon.



Le géant sud-coréen de la vente au détail Lotte, qui possède des atouts dans l’exploitation de grands centres commerciaux urbains, prévoit d’ouvrir davantage de Lotte Mart au Vietnam. Le groupe considérait la Chine comme le troisième marché clé après le Japon et la République de Corée, mais il s’en est retiré pour des raisons géopolitiques et a hissé le Vietnam à la troisième place.



Le plan du Vietnam visant à abolir les tests d’éligibilité économique pour les investisseurs étrangers souhaitant ouvrir des magasins de détail d’ici 2024 est également attrayant pour les détaillants mondiaux, selon Nikkei Asia.



Selon la réglementation, un détaillant étranger qui souhaite ouvrir des magasins de 500 m² ou plus aura besoin d’un permis des autorités. Cela visait à l’origine à protéger les petits détaillants nationaux. Le Vietnam sera le pays pionnier à expérimenter cette déréglementation, et d’autres pays d’Asie du Sud-Est envisagent une déréglementation similaire.



Les détaillants multinationaux espèrent également tirer profit de la modernisation de l’expérience d’achat au Vietnam. Alors que les magasins de détail et autres formats traditionnels occupent une part importante du marché de détail actuel, la pandémie a incité de nombreux consommateurs à déplacer leur préférence vers les supermarchés, qui offrent la tranquillité d’esprit et un approvisionnement stable en produits.



Les entreprises nationales accélèrent



Les détaillants nationaux vietnamiens répondent à une vague de concurrents étrangers grâce à leur expérience du marché intérieur. Masan Group a ouvert 100 nouveaux sites chaque mois depuis le début de l’année. Masan exploite environ 3.000 supermarchés et magasins de proximité et vise 10.000 emplacements sous gestion directe d’ici 2025. Le groupe espère mettre en œuvre une stratégie affinée pour les nouveaux magasins.

À la fin du deuxième trimestre, Nova Consumer a conclu l’accord de fusion-acquisition avec Sunrise Foods Co., Ltd. avec l’ambition d’étendre son canal de distribution à 450.000 points de vente à l’avenir.



Truong Hai Auto a terminé son activité de vente au détail et prévoit d’exploiter 20 supermarchés d’ici 2026. Ces emplacements accueilleront également des concessionnaires automobiles et des ateliers de réparation pour attirer les clients.



Saigon Co.op accélère également sa progression pour atteindre au moins 2.000 points de vente d’ici 2025. Le groupe espère maintenir sa position de leader en terme du nombre de magasins de détail et de supermarchés à travers le pays afin d’apporter de nombreux produits de qualité qui sont livrés aux consommateurs à l’échelle nationale. – CPV/VNA