Raffinerie de pétrole de Dung Quat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (Binh Son Refining and Petrochemical JSC - BSR), une unité membre du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), coopérera avec la compagnie pétrolière nationale indienne Indian Oil Corporation pour développer des projets de raffinerie pétrochimique au Vietnam, en Inde et dans des pays tiers.

En vertu d'un protocole d'accord qui vient d'être signé en Inde par les deux entreprises, les deux parties évalueront les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et du traitement du pétrole et du gaz au Vietnam, en Inde et dans des pays tiers.

BSR et Indian Oil s'associeront pour développer un projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie pétrolière de Dung Quat, effectuer une maintenance globale de celle-ci pour améliorer son efficacité, réduire les coûts et augmenter sa productivité.

La cérémonie de signature du protocole d'accord entre BSR et Indian Oil en Inde. Photo: VNA

Le protocole d'accord devrait ouvrir des opportunités de coopération entre les deux entreprises dans le développement d'ensembles de conception de processus (PDP) et d'ensembles de conception technique de base (BEDP).

Les deux parties favoriseront aussi la recherche et développement (R&D), en particulier en matière de produits pétroliers, de carburants alternatifs et d'additifs pour carburants, ainsi que l'optimisation du processus de production des usines de raffinage du pétrole et de conversion d'énergie. -VNA