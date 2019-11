Photo: Internet

Séoul (VNA) – Le plus grande compagnie aérienne low-cost de la République de Corée, Jeju Air a annoncé le 21 novembre l’ouverture d’une ligne directe à l’île de Phu Quoc, province méridionale de Kien Giang.

Jeju Air a commencé à effectuer à partir du même jour, des vols sur cette ligne reliant de Séoul à Phu Quoc qui figure dans la liste des 17 meilleures destinations en Asie en 2019, élue par la chaîne américaine CNN.

Jeju Air, dont la flotte comprend 45 Boeing 737-800s, exploite actuellement six lignes domestiques et 70 lignes internationales à destination, pour l’essentiel, à Singapour et d’autres pays en Asie du Sud-Est. -VNA