Photo : internet

New Delhi (VNA)- La compagnie aérienne low cost de l’Inde, IndiGo Airlines exploitera la 2e ligne directe au Vietnam reliant Kolkata (Inde) et Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) à partir du 18 octobre après la 1re ligne directe Kolkata-Hanoi inaugurée le 3 octobre.

Selon le directeur commercial de l’IndiGo Airlines, William Boulter, son agence a reçu des avis encourageants sur la ligne Kolkata-Hanoi et a pleine de confiance dans l’ouverture de la ligne Kolkata-Ho Chi Minh-Ville. D’après lui, Ho Chi Minh-Ville a une communauté bouddhiste importante qui sera connectée avec le Bouddhisme en Inde via ce nouveau vol direct. Pour l’heure, Indi Go a plusieurs vols reliant des destinations touristiques importants pour les fidèles bouddhistes.

Avec l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne directe, Ho Chi Minh-Ville devient la 7e ville en Asie du Sud-Est du réseau des destinations de l’IndiGo Airlines.

Selon les données de la Direction générale de l'aviation civile d’Inde (DGCA), IndiGo Airlines détient 49% des parts du marché indien des lignes intérieures. -VNA