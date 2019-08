L'ambassadrice Luân Thuy Duong remet des aides aux représentants de l'Etat Mon (Myanmar). Photo: VNA



Yangon (VNA) – Une délégation composée de représentants de l'ambassade du Vietnam au Myanmar, du club d’entreprises vietnamiennes dans ce pays et de la communauté vietnamienne au Myanmar, s’est rendue les 21 et 22 août à l’Etat Mon pour assister les sinistrés locaux des inondations.

Cette délégation, conduite par l’ambassadrice Luân Thuy Duong, a remis aux représentants de l’État Mon, du district de Kyaikmaraw et du district de Ye, une somme totale de plus de 16.000 dollars, outre deux tonnes de riz, 400 ensembles de couvertures et moustiquaires, 10 cartons de vêtements et effets personnels, sept cartons de produits alimentaires, cinq cartons de confiserie et 10 cuiseurs à riz.

Lors d’une rencontre dans l’après-midi du 21 août dans la ville de Mawlamyine, Etat Mon, avec des représentants des autorités de cet Etat et la ministre birmane des Affaires ethniques, San Wint Khine, l’ambassadrice Luân Thuy Duong a partagé les pertes causées par les dernières inondations dans l’État Mon et d’autres Etats.

Elle a déclaré que les assistances de la communauté vietnamienne au Myanmar illustraient l’amitié entre les deux gouvernements et les deux peuples.

Elle a indiqué que les entreprises et la communauté vietnamiennes au Myanmar avaient organisé et continueraient d’organiser plusieurs activités pour aider les sinistrés locaux.

Elle a également souhaité que les localités touchées surmontent les difficultés et se stabilisent rapidement.

Photo: VNA



De son côté, la ministre San Wint Khine a exprimé sa gratitude envers l'ambassade et la communauté vietnamienne au Myanmar pour leurs activités. Remerciant la partie vietnamienne pour ces assistances, elle a indiqué que ce noble geste contribuerait au développement des relations entre les deux pays. -VNA