L’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, Nguyen Manh Tuan. Photo: VNA Abou Dabi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU), Nguyen Manh Tuan a souligné la haute appréciation de la communauté internationale envers les engagements du Vietnam en faveur des actions climatiques.

L'opinion publique internationale et régionale apprécie hautement les engagements du Vietnam, en particulier le fait que le Vietnam figure dans un petit nombre de pays en développement déclarant avec audace des efforts pour atteindre l'objectif de ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050 et d’éliminer l'électricité par charbon entre 2030 et 2040, a déclaré l’ambassadeur Nguyen Manh Tuan, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet mondial pour l' action climatique dans le cadre de la 28e Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Selon lui, l'opinion publique a également reconnu les activités menées récemment par le Vietnam pour lutter contre le changement climatique, telles que la création du Comité de pilotage national pour la mise en œuvre les engagements du Vietnam lors de la COP26, la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le changement climatique jusqu'en 2050, de la Stratégie nationale pour la croissance verte pour la période 2021-2030, de la Contribution déterminée au niveau national (NDC) actualisée en 2022, du Programme de développement forestier durable pour la période 2021-2030 et du Plan de l’électricité VIII.

En ce qui concerne de la participation du Vietnam à la COP28, l’ambassadeur Nguyen Manh Tuan a souligné le souhait du Vietnam de réaffirmer sa détermination dans la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique.

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam participera activement aux plans et programmes conjoints de coopération internationale tels que le premier Bilan mondial et les discussions sur le Fonds pour les pertes et dommages et la feuille de route pour réduire et éliminer l'électricité à partir du gaz et du charbon, a noté le diplomate vietnamien.

Le Vietnam espère que sa participation contribuera à promouvoir une coopération pratique et plus efficace dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le contexte où le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, a-t-il indiqué.

Lors de la COP28, le Vietnam attend la publication d’un plan pour la mise en œuvre la NDC à un niveau plus élevé, contribuant ainsi à l’effort mondial qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à renforcer l’adaptation et la résilience au changement climatique, a-t-il ajouté.

Photo: VNA Le diplomate vietnamien a informé des activités du Vietnam dans le cadre de la COP28 dont la mise en place d'un stand pour présenter ses réalisations en matière climatique ces dernières années et l’organisation de la cérémonie de lancement du Plan vietnamien de mobilisation des ressources pour une transition énergétique juste (JETP).

L’ambassadeur Nguyen Manh Tuan a également souligné la signification importante de la participation du Premier ministre à la COP28, transmettant de messages importants du Parti et de l'État vietnamiens aux amis internationaux et réaffirmant la politique du Parti communiste du Vietnam en matière de relations extérieures, en particulier en matière de changement climatique.