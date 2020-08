La présidente de la CE, Ursula von der Leyen (Photo: Xinhua)



Bruxelles, 31 juillet (VNA) - L'accord de libre-échange Union européenne (UE) - Vietnam (EVFTA) - l'accord commercial le plus complet que l'UE a signé avec un pays en développement, entrera en vigueur le 1er août, a souligné la Commission européenne (CE) dans un communiqué de presse publié le 31 juillet.Dans le communiqué de presse, la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'économie européenne avait désormais besoin de toutes les opportunités pour retrouver sa force après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.Les accords commerciaux tels que l'EVFTA offriront aux entreprises européennes des opportunités d'accéder aux marchés émergents et créeront des emplois pour les Européens, a-t-elle ajouté.Elle a exprimé sa ferme conviction que le pacte commercial créera également une chance pour les Vietnamiens de profiter d'une économie plus prospère et d'obtenir plus d'avantages.Le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, a déclaré que le Vietnam faisait actuellement partie du groupe des 77 pays ayant des relations commerciales avec l'UE dans le cadre de conditions préférentielles bilatérales.L'EVFTA aide à promouvoir davantage les liens économiques entre l'UE et les régions dynamiques d'Asie du Sud-Est et contribue à la reprise économique après la crise du COVID-19, a-t-il déclaré.L'accord montre également que les politiques commerciales peuvent apporter de nombreux avantages sociaux, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam avait fait de gros efforts pour améliorer les droits de ses travailleurs par le biais de négociations commerciales.L'EVFTA devrait éliminer 99% des droits de douane sur les marchandises échangées entre l'UE et le Vietnam, et permettre aux entreprises européennes d'investir plus facilement dans la nation d'Asie du Sud-Est. -VNA