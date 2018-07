Le président de la Commission du contrôle du Comité central du Parti Tran Cam Tu préside la 28ème session (Photo: VNA)



Hanoï, 27 juillet (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 28ème session du 24 au 26 juillet, en se concentrant sur les réglementations des violations commises par plusieurs unités et individus.



Selon l'annonce de la commission le 27 juillet, l'une des affaires examinées lors de la réunion était celle de la Permanence du Comité du Parti du Département général de la logistique et de la technique (Département général IV) relevant du ministère de la Sécurité publique.



La commission a conclu que la Permanence du Comité du Parti du Département général IV a violé le principe du centralisme démocratique et des règlements de travail, a manqué de responsabilité et d’inspection, et a relâché la direction, entraînant de nombreuses violations de la loi dans la gestion et l'utilisation des terres de sécurité et des biens publics, y compris la vente illégale d'actifs sur terre, le transfert du droit d'utilisation des terres, et la location de terres de sécurité.



Plus précisément, le lieutenant-général Le Van Minh, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, secrétaire du Comité du Parti et directeur général du département général IV, doit assumer la responsabilité en tant que dirigeant de l'unité pour les violations et les fautes de la Permanence du Parti, et la responsabilité personnelle de ses propres violations et fautes dans l'exécution des fonctions et des tâches assignées.



Le lieutenant-général Bui Xuan Son, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti et ancien directeur général adjoint du Département général IV,doit également être responsable des violations et des fautes de la Permanence du Comité du Parti et a la responsabilité principale des violations et des fautes dans le travail d’état-major sur la gestion et l’utilisation des terres de sécurité du secteur quand il a été chargé d'être en charge de ce travail.



Le lieutenant-général Bui Van Thanh, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, vice-ministre de la Sécurité publique directement en charge du Département général IV, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti et ancien vice-directeur général du Département général IV, doit être responsable des violations et des fautes de la Permanence du Comité du Parti du Département général IV. Le lieutenant-général Bui Van Thanh, lui-même, a violé le principe du centralisme démocratique, a manqué de responsabilité et de supervision et a relâché la direction, laissant ainsi se produire beaucoup de violations et de fautes au Département général IV. Les inspections ont également révélé que le lieutenant-général Bui Van Thanh a violé les réglementations sur la protection des secrets d'État et les règlements de travail du ministère de la Sécurité publique. Il a signé des documents proposant la vente d'un certain nombre de maisons et de terrains de sécurité à l’encontre de la loi, et a signé un certain nombre de documents qui ne relèvent pas de son autorité.



La Commission du contrôle a souligné que les violations commises par la Permanence du Comité du Parti du Département général IV et par le lieutenant-général Le Van Minh et le lieutenant-général Bui Xuan Son sont sérieuses, alors que les violations du lieutenant-général Bui Van Thanh sont très sérieuses, causant des pertes de biens de l'Etat et nuisant au prestige de l'organisation du Parti et du secteur de la Sécurité publique, causant les indignations dans la société, conduisant ainsi à des mesures disciplines.



Dans le même temps, trois autres responsables doivent également avoir la responsabilité des violations de la Permanence du Comité du Parti du Département général IV, ainsi que de leurs violations et leurs fautes personnelles dans l'accomplissement de leurs fonctions et tâches assignées. Il s'agit du lieutenant-général Nguyen Van Chuyen, secrétaire adjoint et président de la Commission du contrôle du Comité du Parti, et vice-directeur général du Département général IV; le lieutenant-général Ksor Nham, membre de la Permanence et ancien président de la Commission du contrôle du Comité du Parti, vice-directeur général du Département général IV; et le lieutenant-général Vu Thuat, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien vice-directeur général du Département général IV. Leurs violations devraient être examinées et traitées conformément à la règlementation.



Également à la réunion, la Commission du contrôle a décidé des mesures disciplinaires dans le cas de la Permanence du Comité du Parti de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne du ministère de la Défense et des personnes concernées, dont les fautes avaient été confirmées lors de la réunion précédente.



En conséquence, la Commission du contrôle a émis un avertissement en tant que mesure disciplinaire au lieutenant-général Nguyen Van Thanh, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien Commissaire politique de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne.



La Commission du contrôle a proposé que le Secrétariat du Comité central du Parti envisage une sanction contre le lieutenant-général Phuong Minh Hoa, ancien membre du Comité central du Parti, ancien vice-directeur du Département général de la politique de

l'Armée populaire du Vietnam, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien commandant de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne.

La Commission du contrôle a également demandé à la Permanence de la Commission militaire centrale de prendre des mesures disciplinaires conformément à son autorité contre la Permanence du Comité du Parti de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne (mandat 2010-2015).

La commission a également proposé que le Politburo envisage des mesures disciplinaires contre le lieutenant-général Bui Van Thanh, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, vice-ministre de la Sécurité publique, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti et ancien vice-directeur général du Département général de la logistique et de la technique, pour ses violations comme mentionnées ci-dessus.

La commission a également demandé au Politburo de discipliner le lieutenant-général Tran Viet Tan, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, ancien vice-ministre de la Sécurité publique, pour avoir manqué de responsabilité et avoir relâché la direction pendant son mandat, et aussi pour avoir signé certains documents en violation des règlements sur la protection des secrets d'Etat, entraînant des conséquences très graves.

Un autre cas soumis à discussion lors de la réunion a été les violations par la Permanence du Comité du Parti de la ville de Tra Vinh, province de Tra Vinh (Sud). La Commission du contrôle a indiqué que la Permanence du Comité du Parti de la ville de Tra Vinh et d'autres responsables avaient commis de très graves violations dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l'État visant à améliorer les conditions de logement en faveur des personnes ayant rendu service à la Révolution. Ces violations doivent être examinées et traitées conformément à la règlementation.

Les autres points à l'ordre du jour concernaient les inspections et l'application des mesures disciplinaires du Parti concernant les Permanences et les Commissions du contrôle des Comités du Parti des provinces de Tuyen Quang et de Quang Ninh (Nord), ainsi que les résultats des inspections d'autres unités et individus. -VNA