Washington (VNA) – Des sénateurs américains ont présenté le 5 mai à la Commision des affaires étrangères du Sénat américain une nouvelle Résolution saluant le Sommet spécial AEAN – Etats-Unis prévu la semaine prochaine et appelant les deux parties à poursuivre leur coopération, en vue de promouvoir leur intérêt mutuel.

Ces sénateurs sont Bob Menedez, haut membre et président de la Commission des affaires étrangères, Mitt Romney, haut membre et président de la sous-commission d’Asie-Pacifique, Jim Risch et Ed Markey.

La Résolution salue la participation des représentants des pays de l'ASEAN au Sommet spécial ASEAN – Etats-Unis qui aura lieu pour la première fois à Washington, soutient et met l'accent sur la pleine mise en œuvre du « Asia Reassurance Initiative Act », ou ARIA, y compris l'amélioration des relations avec l'ASEAN, poursuivre un programme économique solide, réaffirme l'importance de l'engagement économique entre les États-Unis et l'ASEAN et appelle l'ASEAN à poursuivre ses efforts d'intégration, de renforcement de la solidarité et des liens avec les partenaires, à reconnaître la valeur des initiatives économiques stratégiques.

La Résolution soutient également l'ASEAN dans la gestion des défis maritimes, appelle toutes les parties impliquées dans des différends maritimes dans la région à cesser les activités qui pourraient nuire à la stabilité, compliquer les différends, à démilitariser les îles et les rochers, à s'opposer aux actions de tout État pour empêcher un autre État d'exercer des droits souverains sur les ressources dans son domaine économique exclusif et son plateau continental; s'oppose aux demandes de construction de zones administratives et militaires sur des zones contestées en Mer Orientale...

La Résolution soutient aussi les efforts des partenaires et alliés des États-Unis au sein de l'ASEAN pour renforcer les capacités maritimes, garantir la liberté de navigation et soutenir le partenariat Mékong-États-Unis.

Elle appelle également les pays à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale et à s'opposer aux bouleversements politiques, aux conflits et à l'utilisation de la guerre pour régler les différends. -VNA