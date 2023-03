Photo: Haiquanonline

Hanoï (VNA) - Selon les données du Département général des douanes vietnamiennes, en février 2023, les exportations de caoutchouc ont atteint plus de 131.000 tonnes, d'une valeur de 185 millions de dollars, soit une hausse de 29,2 % et 1,9 % respectivement en un an.

Au cours des deux premiers mois de 2023, plus de 266.000 tonnes ont été exportées, atteignant 367,8 millions de dollars, en baisse de 9,5 % et de 28,3 %.



En février, la Chine était toujours le plus grand marché à l'export représentant 75,35 % du total, avec près de 98.790 tonnes et 135,56 millions de dollars, 47,1 % et 15,7 %.



En 2 mois, le Vietnam a exporté plus de 206.000 tonnes pour 277,45 millions de dollars vers la Chine, respectivement -23,1 % et -2,1 %.



Selon le Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), au cours des deux premiers mois de 2023, si une diminution a été observée dans les principaux marchés, d'autres affichent toujours une croissance tant en volume qu'en valeur tels que Taïwan (Chine), Russie, Japon, Pays-Bas, Malaisie… -CPV/VNA