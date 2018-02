Environ 1.560 tonnes de pitayas ont été exportées les 18 et 19 février (2e et 3e jour du 1er mois lunaire) en Chine. Photo : Cafef

Hanoi (VNA) - Selon de récentes données du Département général de douanes, les exportations du Vietnam vers la Chine en janvier ont atteint 3,708 milliards de dollars, +106% en glissement annuel.

En janvier 2018, le chiffre d’affaire à l’export du Vietnam vers le marché américain s'est chiffré à 3,632 milliards de dollars, en hausse de 624 millions de dollars en variation annuelle.

Avec ce résultat, la Chine a détrôné les Etats-Unis pour devenir le premier partenaire commercial du Vietnam. Pendant des années en effet, les États-Unis ont toujours été le plus grand débouché d'exportation du Vietnam.

Dix groupes de produits exportés vers la Chine ont atteint plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaire. Les téléphones et composants ont atteint près de 895 millions, soit 19 fois plus qu'en janvier 2017, les ordinateurs, produits électroniques et composants, 691 millions, + 80,1%, les fruits et légumes, 296,3 millions, +68,6%…

Actuellement, la Chine représente 77% des exportations nationales.

Toujours en janvier, les importations chinoises de produits vietnamiens ont atteint 5,767 milliards de dollars. Ainsi, le Vietnam a-t-il enregistré un déficit commercial de 2,059 milliards de dollars avec ce partenaire frontalier. Il s'agit d'un léger recul de 46 millions de dollars par rapport au premier mois de l’année précédente. -CPV/VNA