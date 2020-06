Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon les statistiques du Département des douances de Ho Chi Minh-Ville, les exportations municipales en mai sont estimées à 3,38 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un mois.

Entre janvier et mai, la ville a exporté pour 16,96 milliards de dollars, soit une hausse de 6,3% en glissement annuel. Sans le pétrole brut, ce chiffre est de 16,26 milliards de dollars (+8,8%).

La Chine a été le plus grand marché à l’export des entreprises de la ville avec une chiffre d’affaires de plus de 3,97 milliards de dollars, représentant 25,7% du total, en hausse de 38,5% en glissement annuel.

Suivent les États-Unis avec plus de 2,54 milliards de dollars, représentant 16,4% du total et en hausse de 1,4% sur un an. -VNA