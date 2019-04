Le Premier ministre chinois Li Keqiang (droite) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA

Pékin (VNA) – La coopération bilatérale entre la Chine et Singapour a connu des progrès constants dans divers domaines, a déclaré le Premier ministre chinois Li Keqiang lors de sa rencontre avec son homologue singapourien Lee Hsien Loong, le 29 avril à Pékin, en Chine.



Le chef du gouvernement chinois a indiqué qu'un accord de libre-échange (ALE) amélioré entre les deux pays avait créé des effets positifs.



La Chine est disposée à collaborer avec Singapour pour accélérer les négociations du Partenariat économique régional global (RCEP), conclure rapidement le Code de conduite en Mer Orientale (COC) conformément aux objectifs fixés, et promouvoir la coopération dans le cadre du mécanisme Chine-ASEAN afin de renforcer la stabilité, le développement et la prospérité dans la région, a-t-il affirmé.



Pour sa part, le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré que Singapour était prête à participer activement à l'initiative "la Ceinture et la Route".



La Chine et Singapour célébreront le 30e anniversaire du l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2020.-VNA