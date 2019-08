Pékin (VNA) – La Chine et les Philippines ont signé six accords de coopération dans le cadre de la visite en cours en Chine du président philippin Rodrigo Duterte, a fait savoir vendredi 30 août le porte-parole de la présidence philippine, Salvador Panelo.

Vue de l’entretien entre le président chinois Xi Jinping et son homologue philippin Rodrigo Duterte, le 29 août à Pékin. Photo : Xinhua/VNA

Le président chinois Xi Jinping et son homologue philippin Rodrigo Duterte ont supervisé la signature de plusieurs accords prévoyant des mesures de coopération et une assistance dans les domaines clés notamment l’éducation, la science et la technologie, et la croissance économique.Ces documents comprennent un protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur de 2019 à 2024 entre la Commission de l’enseignement supérieur (CHED) des Philippines et le ministère chinois de l’Éducation, et le protocole d’accord de coopération scientifique et technologique entre le Département de la science et de la technologie (DOST) des Philippines et le ministère chinois de la Science et de la Technologie.Ils incluent également un accord de coopération sur la mise en œuvre de l’accord intergouvernemental de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière entre le Département des finances - Bureau des douanes (DOF-BOC) des Philippines et l’Administration générale des douanes de la Chine, et un contrat de mise en œuvre du projet d’équipement d’inspection des conteneurs entre le DOF-BOC et le ministère chinois du Commerce.Le président Rodrigo Duterte qui effectue une visite du 28 août au 1er septembre en Chine sur l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping, a eu jeudi 29 août à Pékin un entretien avec son hôte durant lequel les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale.Ce voyage, le cinquième déplacement en Chine du chef de l’Etat philippin depuis son arrivée au pouvoir il y a trois ans, devrait être l’occasion de développer les partenariats économiques et d’aborder la question sensible de la souveraineté d’îles en Mer Orientale/Mer de Chine méridionale.Selon l’Agence de presse chinoise Xinhua, l’année dernière, le montant des investissements chinois aux Philippines s’est établi à 930 millions de dollars, faisant d’elle le premier investisseur étranger de ce pays d’Asie du Sud-Est. – VNA