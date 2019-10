Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi a rencontré le 29 octobre à Pékin les ambassadeurs en Chine des 10 pays membres de l'ASEAN. Photo: Xinhua

Pékin (VNA) - Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi a rencontré mardi à Pékin les ambassadeurs en Chine des 10 pays membres de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).

La Chine et les pays membres de l’ASEAN devraient conjointement relever les défis, travailler ensemble pour maintenir le multilatéralisme et se coordonner pour préserver la paix dans la région, a suggéré Wang Yi.

L'ASEAN est prête à maintenir une communication et une coopération étroite avec la Chine pour assurer le succès de la réunion des dirigeants de l'Asie de l'Est cette année, ont indiqué les ambassadeurs.

Les deux parties sont convenues de renforcer la synergie de l'initiative "la Ceinture et la Route" et du Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2025, d'explorer des moyens pour développer un "partenariat économique bleu", de renforcer la coopération dans l'économie numérique et d'autres domaines, d'approfondir les échanges entre les peuples, de s'efforcer d'achever les négociations de l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP) cette année et de maintenir le multilatéralisme et le libre-échange.

L’ASEAN, qui a été fondée en 1967, regroupe le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. – VNA