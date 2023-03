Hanoï, 15 mars (VNA) - La Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont convenu de mener à bien des projets pratiques de coopération maritime et de maintenir ensemble la paix et la stabilité en Mer Orientale, a rapporté l'agence de presse Xinhua, citant le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin le 14 mars.

M. Wang Wenbin a fait cette remarque après la 38e réunion du Groupe de travail conjoint ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), qui s'est tenue du 8 au 10 mars à Jakarta, en Indonésie.



M. Wang Wenbin a déclaré qu'au cours de la réunion, la Chine et les pays de l'ASEAN ont également continué à faire avancer la consultation sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) et ont échangé des points de vue sur la mise en œuvre de la DOC et la coopération maritime.



Ils ont convenu de mener de multiples projets de coopération pratique dans la recherche scientifique marine, la protection de l'environnement et les opérations de recherche et de sauvetage en mer, d'intensifier le dialogue et la communication, d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique et de maintenir conjointement la paix et la stabilité en Mer Orientale, a-t-il déclaré.



Les parties sont également parvenues à un accord sur le plan de travail pour cette année et ont convenu de tenir plusieurs séries de la réunion des hauts fonctionnaires sur la mise en œuvre de la DOC et de la réunion du groupe de travail conjoint de la DOC au cours de cette année et de faire progresser davantage la consultation sur le COC, at-il ajouté. - VNA

source