Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi . Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - La Chine est disposée à travailler avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour construire une communauté plus proche avec un avenir partagé et ouvrir encore une période de 30 ans de coopération plus approfondie.

C'est ce qu'a déclaré le 7 mars le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi lors d'une conférence de presse internationale tenue en marge de la quatrième session du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC).

Selon lui, la Chine et les pays de l'ASEAN devraient poursuivre la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et éliminer les tracas et promouvoir des consultations sur le Code de conduite en mer Orientale ( COC), pour parvenir rapidement à un code de conduite régional plus pragmatique et efficace, conformément au droit international et répondant aux besoins de toutes les parties.

Wang Yi a ajouté que la Chine fournirait des vaccins anti-COVID-19 aux pays de l'ASEAN et aiderait l'Indonésie à devenir un centre de production du vaccin anti-COVID-19 de l'Asie du Sud-Est.

Concernant les questions au Myanmar, la Chine était prête à jouer un rôle constructif dans l'atténuation des tensions au Myanmar, a-t-il déclaré. -VNA