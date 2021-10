Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Alors que cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement de relations de dialogue entre la Chine et l'ASEAN, les deux parties devraient maintenir des précieuses expériences accumulées au cours des 30 dernières années et construire une communauté commune plus étroite, a déclaré vendredi le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Selon Xinhua, le ministre chinois a fait ces remarques lors d'une réception pour commémorer le 30e anniversaire de l'établissement de relations de dialogue entre la Chine et l'ASEAN.

Depuis l'établissement de relations de dialogue en 1991, la Chine et l'ASEAN se sont engagées sur la voie de l'unité et de la coopération gagnant-gagnant, apportant d'importantes contributions à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité régionales et mondiales, a ajouté M. Wang Yi.

Il a également appelé à favoriser de nouveaux domaines de coopération pragmatique, en tirant parti vigoureusement de domaines émergents tels que l'économie numérique, l'innovation scientifique et technologique et l'économie bleue pour promouvoir la transformation verte régionale et le développement durable.

Notant les efforts visant à améliorer les moyens de subsistance et le bien-être de la population, Wang Yi a déclaré que la Chine continuerait de faire de son mieux pour fournir des vaccins et d'autres fournitures anti-pandémiques aux pays de l'ASEAN.

Les deux parties devraient renforcer leur coopération en matière de réduction de la pauvreté, de prévention et d'atténuation des catastrophes et de développement social, a ajouté M. Wang Yi.

Il a souligné que les deux parties devraient maintenir des directions de haut niveau et approfondir la communication stratégique et la confiance politique mutuelle, afin de tracer un nouveau plan détaillé pour le développement à long terme de ces relations. -VNA